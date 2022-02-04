Уряд Естонії обговорив можливі наслідки для країни у разі нападу Росії на Україну.
Про це повідомляє ERR.
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність і всебічна державна оборона.
"Ми, як суспільство, повинні бути готовими до потоку політичних біженців, поглиблення енергетичної кризи, кібератакам, а також до більш масштабних економічних і соціальних наслідків. В уряду є план, як підвищити безпеку і впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших міркувань і дій", – відповіла Каллас.
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Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс, своєю чергою, додала, що країна готова допомогти Україні і своїм громадянам у випадку різного розвитку подій.
Водночас міністр оборони Калле Лаанет сказав, що Естонію чекає насичений період військових навчань: "У контексті військових навчань головною подією стануть навчання Siil-2022".
Наразі ситуація на зовнішніх кордонах країни спокійна, але уряд готується до будь-якої ситуації.
Уряд Естонії планує обговорювати ситуацію з безпекою щодва тижні.
За даними НАТО, Росія зосередила навколо України понад 100-тисячне військо.
РФ продовжує накопичувати військових та техніку й на території Білорусі під приводом російсько-білоруських навчань, що триватимуть до кінця лютого.