Наразі ситуація на зовнішніх кордонах країни спокійна.

Уряд Естонії обговорив можливі наслідки для країни у разі нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє ERR.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність і всебічна державна оборона.

"Ми, як суспільство, повинні бути готовими до потоку політичних біженців, поглиблення енергетичної кризи, кібератакам, а також до більш масштабних економічних і соціальних наслідків. В уряду є план, як підвищити безпеку і впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших міркувань і дій", – відповіла Каллас.

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Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс, своєю чергою, додала, що країна готова допомогти Україні і своїм громадянам у випадку різного розвитку подій.

Водночас міністр оборони Калле Лаанет сказав, що Естонію чекає насичений період військових навчань: "У контексті військових навчань головною подією стануть навчання Siil-2022".

Наразі ситуація на зовнішніх кордонах країни спокійна, але уряд готується до будь-якої ситуації.

Уряд Естонії планує обговорювати ситуацію з безпекою щодва тижні.

За даними НАТО, Росія зосередила навколо України понад 100-тисячне військо.

РФ продовжує накопичувати військових та техніку й на території Білорусі під приводом російсько-білоруських навчань, що триватимуть до кінця лютого.

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