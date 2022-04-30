Після розстрілу автобусів у Луганскій області зник зв'язок з організаторами евакуації людей, поділілися в Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації.

У п’ятницю, 29 квітня, у місті Попасна Луганської області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла евакуаційні автобуси.

Після інциденту пропав зв'язок з організаторами евакуації, які перебували у транспортному засобі, повідомив очільник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

За його даними, вчора з Попасної була евакуйована 31 особа, але охочих виїхати було набагато більше, тому до міста направили ще два автобуси.

"…Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв’язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", - поділився чиновник.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого рано-вранці.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста, зокрема, в Луганській області, серед мирних жителів були жертви.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 29 квітня окупанти під Попасною обстріляли автомобіль з волонтерами, обійшлося без загиблих.

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