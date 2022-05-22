На Донеччині з початку доби російські окупанти вбили сімох та поранили десятьох мирних мешканців.

На Донеччині ускладнилася евакуація з населених пунктів, противник обстрілює місця пересадки людей з одного в інший вид транспорту.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Так, за його інформацією, станом на сьогодні обстріли продовжуються, вздовж лінії фронту – постійні. Надходили повідомлення про обстріл Авдіївки, Торецька, Красногорівки, Вугледара, Енергодара. Також під обстрілами кілька днів Бахмут і Соледар, вранці були ракетні удари по цих містах.

"Під обстрілами Святогірська громада, де ще залишаються люди, сьогодні обстрілом зруйновано відновлену в 2016 році за допомогою Японії школу", - розповів Кириленко.

Також ускладнилася евакуація з населених пунктів, противник обстрілює місця пересадки людей з одного в інший вид транспорту.

"Багато хто незадоволений, оскільки виходить із зони комфорту, але противник вбиває мирне населення і це треба розуміти", - підкреслив Кириленко.

Так, на Донеччині з початку доби російські окупанти вбили сімох та поранили десятьох мирних мешканців.

"За 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 в Лимані, 2 у Миколаївці, 1 в Авдіївці та 1 у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яку росіяни поранили на Луганщині.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ втримали переправу через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.

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