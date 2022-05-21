Вороги втратили щонайменше одну батальйонну тактичну групу, понтонне мостове обладнання, знищено кілька одиниць техніки.

На Донеччині ЗСУ не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець, у ворога значні втрати.

Про це повідомляє у Facebook 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького.

"Росіяни планували здійснити передислокацію особового складу і важкої бронетехніки через понтонну переправу, через річку Сіверський Донець поблизу Серебрянки. Але форсування росіянами річки Сіверський Донець - місія нездійсненна, завдяки воїнам 30 ОМБр та іншим силовим структурам", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти втратили значні сили - щонайменше одну батальйонну тактичну групу, понтонне мостове обладнання було виведене з ладу під час форсування річки, знищено кілька одиниць техніки та кілька десятків особового складу.

Нагадаємо, на сході України тривають активні бойові дії. Російські окупанти зараз готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку і планують перейти в атаку в районі Лиману.

Вас також можуть зацікавити новини: