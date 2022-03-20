У зв'язку з цим усі раніше озвучені плани евакуації тепер під питанням.

Російські війська зупинили під Бердянськом колону автобусів, яка мала вивезти до Запоріжжя людей з Маріуполя.

Про це повідомили в Бердянській міській раді.

"Не дуже хороші новини надвечір! Колона автобусів для евакуації мешканців Маріуполя виїхала до міста Бердянська із Запоріжжя. Колону було зупинено на кільці перед селом Азовське Бердянської ОТГ за три кілометри від міста. Колону не пускають у місто та не дають переночувати водіям, які виїхали із Запоріжжя об 11:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим усі раніше озвучені плани евакуації залишаються під питанням.

Як повідомляв УНІАН, тисячі жителів Маріуполя, які втекли від російських авіабомб, тепер помирають з голоду в окупованих росіянами околицях міста.

Водночас вчора Україні вдалося евакуювати гуманітарними коридорами 6 623 людини. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 - діти.

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