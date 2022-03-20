Українська влада вимагає забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати їм можливість покинути зону бойових дій.

Тисячі жителів Маріуполя, які втекли від російських авіабомб, тепер помирають з голоду в окупованих росіянами околицях.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це - злочин проти людяності", - наголосив Кириленко.

"Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни та забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій!", - додав він.

"Ми готові врятувати своїх громадян - для цього потрібен тільки зелений коридор від ворога! Звертаюся до всіх світових лідерів - тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду", - заявив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, окупанти насильно вивозять жителів Маріуполя до Росії. Зокрема, вони незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища в будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалася понад тисяча жителів (переважно жінки та діти). Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора.

Водночас сьогодні Україна евакуювала гуманітарними коридорами 6 623 людини. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 - діти.

Вас також можуть зацікавити новини: