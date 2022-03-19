У населені пункти Луганщини було доставлено продукти та медикаменти.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначає, що сьогодні гуманітарними коридорами було евакуйовано 6 623 людини.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4128 людей, з яких 1172 дитини.

"Також з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати до Запоріжжя. Автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9:00 на площі перед міським спорткомплексом. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00", - повідомив Тимошенко.

Крім того, з Київської області було евакуйовано 1820 людей, а з Луганської - 675 людей.

"В населені пункти Луганщини доставлені продукти та медикаменти", - додав Тимошенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на 19 березня Україна погодила 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення та доставлення гуманітарних вантажів у міста, які цього потребують.

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