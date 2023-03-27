У МЗС країни переконані, що Заходу требав ідмовитися від принципу поетапної військової допомоги.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників швидше передати Україні винищувачі F-16.

В інтерв'ю виданню "РБК-Україна" він заявив, що західним партнерам України варто відмовитися від принципу поетапної військової допомоги та надати все необхідне озброєння для перемоги над агресором. Міністр сподівається, що Захід зрозумів необхідність проводити проактивну, а не реактивну політику.

"Щодо F-16, то льотчики — це льотчики, ми не говоримо про якісь космічні кораблі. А пілоти літаків у вас є, вони будуть навчені за короткий термін", — пояснив Рейнсалу.

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Дипломат переконаний, що F-16 може бути платформою протиповітряної оборони та повітряного щита України.

Винищувачі F-16 для України

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат раніше пояснював, що ЗСУ зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16.

Однак відповідне рішення поки не ухвалювали ані в США, ані в інших країнах.

Водночас військовий експерт Олег Жданов допускає, що США можуть потайки передати Україні винищувачі F-16, посилаючись на той факт, що українських пілотів взяли на тести в Штати.

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