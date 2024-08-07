'Фарт - це 50% успіху': доброволець 'Янкі' розкрив, що дратує військових і чого боїться ворог

За його словами, військових легко зачепити будь-яким необережним висловлюванням на тему війни.

Найбільше українських військових дратує пріврва між ними та цивільними. Кожне "криве висловлювання" так чи інакше впливає на військовогою.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів Ігор Янков, більш відомий за позивним "Янкі" – один із найвпізнаваніших білоруських добровольців в Україні. Він навів приклад такої ситуації.

"Коли було здійснено атаку РФ по Охматдиту і постраждало дуже багато цивільних людей, у тому числі й дітей, українські блогери, серед яких був і Волошин, раптом почали висловлювати свою думку про перемир'я. Я чесно не можу зрозуміти, чому такі люди взагалі відкривають рота і мають якусь думку про якесь перемир'я, якщо вони не брали участь у бойових діях. Вони прочитали про те перемир'я, яке продиктувала Росія і вже привселюдно висловлюють, що "давайте миритися". Це неправильно. Якщо хочете висловити якусь думку на відповідному рівні, то ми вас запрошуємо, беріть участь у бойових діях, а потім висловлюйтеся. А це більше схоже на пропаганду, розумієте? Я проти цього", - зазначив "Янкі".

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Доброволець також зазначив, що в тилу військовим складніше знаходитися, ніж на передовій. За його словами, на фронті "все трохи легше, все зрозуміліше".

"Янкі" відповів, що побратимство - це основа всіх колективів, "по суті, друга сім'я". Водночас воїн вважає, що фарт на війні - це 50% успіху.

"Наприклад, коли у вас летить півторатонний КАБ, жодна навичка, яку ви здобули на війні, не врятує. А ось фарт може врятувати. Тому фарт важливий", - додав він.

На уточнювальне питання, чи уявляє воїн своє життя без війни, він відповів, що поки про це не думав, оскільки війна не закінчилася. Водночас на запитання, як треба ставитись до росіян, він відповів: "Не можу сказати, що їх треба шанувати. Не можу сказати, що їх треба ненавидіти. Це ворог, і нам цього ворога треба перемогти. От і все. Ставтеся до ворога просто з холодною головою".

"Янкі" іронічно зазначив, що ворог найбільше боїться "Путіна та іпотеки".

"Росіяни бояться повертатися додому (сміється). Там на них Путін чекає і сімейні іпотеки треба сплачувати", - додав доброволець.

Інші заяви "Янкі" - що треа знати

Як повідомляв УНІАН, Ігор Янков пояснив, що значить для нього термін "хороші росіяни".

"Я говорив про своїх друзів (у попередніх інтерв'ю він згадав про "хороших росіян" - ред.), підрозділ Російського добровольчого корпусу. Більшість із цих хлопців я знаю особисто, ми разом були на певних ділянках, виконували завдання. Тому я вважаю, що РДК – це і є хороші росіяни", - сказав він в інтерв'ю УП.

Також на думку "Янкі", наразі у Білорусі майже нікому висловлюватися проти режиму Лукашенка, оскільки більшість учасників акцій протесту вже виїхали з країни.

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