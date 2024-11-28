Таким чином зруйновано черговий міф про "непереможність" російської техніки, підкреслив Олександр Півненко.

Бійці Бригади "Рубіж" збили ще один "унікальний" російський дрон "Мерлін-ВР". Ворожий безпілотник знищено за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач Національної гвардії Олександр Півненко в Telegram. Він оприлюднив відео полювання на ворожий БПЛА.

"Наші оператори БпЛА продовжують руйнувати міфи про "непереможність" російської техніки. Цього разу здобиччю для українських FPV-дронів став ворожий розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР". За заявами окупантів, він мав стати "технологічним проривом" завдяки безшумності, сучасній апаратурі стеження та великій дальності польоту. Але навіть такі інновації не вберегли дрона-розвідника від удару українських FPV", - зазначив Півненко.

Відео дня

Він додав, що це вже другий збитий ворожий "Мерлін-ВР" на рахунку операторів БпЛА бригади НГУ "Рубіж".

"Мерлін-ВР" - що відомо про цей дрон

Як повідомляв УНІАН, "Мерлін-ВР" — російський гібридний експериментальний розвідувальний безпілотник. Однак наші сили оборони вже не вперше збивають цей "технологічний прорив" росіян. Зокрема бригада "Едельвейс" у вересні інформувала, що також за допомогою FPV-дрона знищила ворожий БПЛА типу крило "Мерлін-ВР".

А 1 січня на півдні українські захисники пустили на брухт чотири ворожих безпілотники. Зокрема на Херсонщині знищено розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" та два ударних БпЛА "Ланцет".

Вас також можуть зацікавити новини: