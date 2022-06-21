Однак Збройні сили України зберігають стратегічну ініціативу.

Зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів,

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами", - зазначив він.

Як писав УНІАН, раніше в червні Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що ширина фронту складає 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що на Запорізькому напрямку лінія фронту просунулася на 10 кілометрів.

"Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація - в напрямку Мелітополя. Вже більш ніж на 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.

Командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов підтвердив, що у Запорізькій області ЗСУ переходить до наступальних дій.

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