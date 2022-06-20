Ворогу не вдається здійснювати прориви на Запорізькому напрямку.

В Запорізькій області ВСУ переходить до наступальних дій.

Про це командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов розповів в ефірі "Еспресо".

За його словами, ворогу не вдається здійснювати прориви на Запорізькому напрямку.

"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції і тиснемо ворога якнайдалі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - зауважив Кудряшов.

Також командир підрозділу "Азов" додав, що ведуться позиційні бої.

"Лінія фронту вирівнюється і стає схожа на позиційну війну. Найближчими тижнями командири планують ламати противника. Ініціативні групи будуть провокувати ворога, виявляти вогневі точки і пригнічувати їх. Важливо проявляти ініціативу, забирати динаміку, тиснути на противника по всій лінії зіткнення і рухатися вперед", – підкреслив Кудряшов.

Як писав УНІАН, міський голова Іван Федоров заявив, що на Запорізькому напрямку лінія фронту просунулася на 10 кілометрів.

"Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація - в напрямку Мелітополя. Вже більш ніж на 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: