Федоров впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими, така сама ситуація - в напрямку Мелітополя.

Українські захисники наближаються до Мелітополя, є надія на звільнення міста від ворога.

Про це міський голова Іван Федоров повідомив у відеозверненні.

За словами Федорова, на Запорізькому напрямі лінія фронту просунулась на 10 кілометрів.

"Хочу констатувати кілька фактів, аби підтримати та повернути віру тим мешканцям нашим, які знаходяться на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні Збройні Сили України істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими. Така сама ситуація - в напрямку Мелітополя. Вже більше як на 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні Сили", - сказав він.

Міський голова висловив сподівання, що завдяки поставкам озброєння місто вдасться звільнити.

"Останнім часом надходить велика кількість західного озброєння, котре наближає нас до перемоги. Сподіваюся, найближчим часом його буде достатньо для того, щоб деокупувати наші окуповані міста і врятувати наших мешканців. Віримо у ЗСУ", - резюмував він.

Як повідомляв радник голова ОПУ Олексій Арестович, просування ЗСУ до Херсона може перерости в контрнаступ.

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