У майбутньому така діяльність, ймовірно, стане більш інтенсивною.

На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, до кінця 2022 року 45 тисяч українців звернулися за захистом в Естонії. Федеральна служба безпеки Російської Федерації систематично намагається вербувати цих людей.

Як пише ERR з посиланням на звіт поліції безпеки країни, з розмов з біженцями стало відомо, що ФСБ систематично опитує тих з них, хто регулярно відвідує Росію по роботі, намагаючись завербувати їх.

"З бесід з воєнними біженцями чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії і на окупованих територіях. Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах, українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих і небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують погрози і насильство. ... При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії і проведеної проти України "спеціальної військової операції", а також про передбачувані переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито або таємно, або ж на камеру на формі прикордонників", – йдеться у звіті.

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За оцінкою поліції, росіяни активізують цю діяльність в майбутньому, оскільки у російського політичного і військового керівництва є потреба в інформації.

Українські біженці в Естонії

Раніше ERR повідомляло, що в Естонії до кінця 2022 року тимчасовий захист в країні оформили близько 65 тисяч українців.

При цьому кількість біженців, що прибувають, скорочувалася з місяця в місяць. Так, у грудні 2022 року до Естонії прибули 3,5 тисячі осіб, що значно менше, ніж за всі попередні місяці, і на 4,5 тисячі менше, ніж у листопаді. Влада країни вже тоді відзначали, що число українців, які виїхали з Естонії, перевищило число тих, що прибувають в країну.

Опитування, проведені в 10 країнах, в тому числі – Естонії, показав, що кожен третій біженець з України, який проживає на території ЄС, хоче повернутися додому.

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