Влада Естонії підкреслила, що в кінці минулого року з країни виїхало більше українців, ніж в'їхало.

У грудні 2022 року до Естонії прибуло найменше українських біженців, а в останні місяці кількість тих, хто виїздить, виявилась більшою, ніж прибулих в країну.

Як повідомило видання ERR, якщо у жовтні минулого року до Естонії приїхали близько 8 тис. українських біженців, то у листопаді - вже вдвічі менше, а в грудні ще менше 3,5 тис. "Остання тенденція, якщо брати грудень, то більше українців виїжджає з Естонії, ніж прибуває в країну", - розповів представник естонської прикордонної служби Петер Маран.

При цьому у багатьох українців, які оформили тимчасовий захист в Естонії, спливає термін дії посвідки на проживання. Враховуючи те, що вони не приходять продовжувати її, у профільних відомствах припустили, що вони повернулися в Україну, або переїхали в іншу країну Європи.

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Автоматично продовжувати посвідки в Естонії не хочуть, оскільки це автоматично означатиме і продовження виплат, що було б невиправдано, якщо отримувачі вже не знаходяться в країні.

Восени естонський уряд готувався до того, що взимку потік українських біженців збільшиться, але цього не сталося.

Як зазначило видання, в Естонії з початку війни оформили тимчасовий захист близько 65 тис. українців.

Українські біженці в ЄС

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 7,9 млн українців зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи.

Також у країнах Східної Європи готувалися приймати нову хвилю біженців через зимові холоди і атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через цю причину з України можуть поїхати ще 2-3 млн осіб.

27 листопада 2022 року у Німеччині заявили, що кількість українських біженців досягла мільйона. Наприклад, у Франції зареєстровано близько 119 тис. біженців, в Італії близько 173 тис. і в Іспанії близько 154 тис. Найбільше українських біженців прийняла Польща - 1,5 млн осіб.

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