За словами Тимошенка, мир в Україні - головне завдання.

На перемовинах з РФ українська делегація наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки для України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який є одним із представників української делегації.

"Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки для України. Мир в Україні - наше головне завдання", - наголосив він.

Перемовини України та РФ в Туреччині: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувається новий раунд перемовин України з Росією. Серед членів української делегації, які перебувають безпосередньо за столом перемовин, – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На початку переговорів до учасників звернувся президент Туреччини, який наголосив, що продовження війни не принесе нікому користі.

"Ви як делегації несете історичну відповідальність за рішення, які ухвалюються сьогодні", - сказав Реджеп Таїп Ердоган.

Очільники делегацій України та РФ Давид Арахамія та Володимир Мединський проводять у Стамбулі переговори тет-а-тет. Як повідомив представник української сторони Михайло Подоляк, вони говорять про "фундаментальні положення переговорного процесу".

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