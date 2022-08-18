Він зазначив, що у цих населених пунктах постійно йдуть активні бойові дії.

На сьогоднішній день під контролем України перебувають тільки два населені пункти в Луганській області, але там постійно точаться бойові дії.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив на брифінгу.

"Зовсім невелику частину (контролює Україна на Луганщині – ред.) – це два населені пункти, на території яких відбувається активна фаза бойових дій. Туди неможливо приїхати та евакуювати людей, бо це небезпечно і для тих, хто там перебуватиме, і для тих, кого захочуть евакуювати", – розповів про ситуацію Гайдай.

"Це буквально два села – там постійно точаться бої, йдуть обстріли з різного озброєння, тому виїжджати звідти – це смертельно небезпечно", – додав він.

За даними Гайдая, на Луганщині залишаються орієнтовно 350 тис. мирних жителів. Вони ще можуть евакуюватися і для цього існують три шляхи виїзду.

"Перший – через дамбу, через Харківську область. Єдине – що там лише пішохідний перехід. Другий варіант – через Запорізьку область. І третій варіант – він більш довгий і дорогий, стільки коштують просто квитки – це через Росію, через Балтійські країни, але це коштуватиме десь орієнтовно 300 євро", –повідомив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що внаслідок удару ЗСУ по штабу приватної військової компанії "Вагнера" в тимчасово окупованій Попасній, ймовірно, знищено понад 100 російських найманців.

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