Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не вважає, що можна говорити про неминучість захоплення Росією усього Донбасу.

На Донбасі відбувається битва на виснаження, схожа на Першу світову війну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") у Брюсселі.

Зокрема, його запитали, чи вважає він, що зміцнення російського контролю на сході України є неминучим.

Міллі нагадав, що повномасштабна війна розпочалася 24 лютого, російські війська зазнали поразки біля Києва і після того були перекинуті на Донбас.

За його словами, найбільш значні бойові дії зараз відбуваються в Луганській області, і зокрема в районі міста Сєвєродонецьк.

"Зараз імовірно три чверті міста Сєвєродонецьк захоплено російськими силами, але українці воюють з ними "вулиця за вулицю, дім за дім". І це не вирішена справа. На війні не існує жодної неминучості. Війна має багато поворотів. Тому я б не говорив, що це є неминучим", - наголосив Міллі.

При цьому, він визнав, що наразі за співвідношенням сил російські війська переважають українські, у тому числі у кількості артилерії, оскільки окупанти мають значно більше таких систем.

Водночас, за його словами, російські війська стикаються з багатьма проблемами, у тому числі у питанні командування і контролю, логістики, питанні моралі, лідерства.

Міллі підкреслив, що основна битва за Донбас відбувається з 16 квітня, і просування російських військ відбувається дуже повільно. За його словами, відбувається "дуже жорстка битва на виснаження, майже як під час Першої світової війни, і росіяни зазнають величезної кількості жертв".

Як повідомляв УНІАН, на Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно відбили черговий штурм росіян.