Окупанти на цьому напрямку продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Сєвєродонецькому напрямку українські військові успішно відбили черговий ворожий штурм.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00.

"На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що на Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська із ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. В Сєвєродонецьку і в одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Рашисти й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Крім того, ворог намагається наступати на напрямку Ізюм – Слов’янськ. ЗС РФ без успіху вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

Не припиняються обстріли й Чернігівщини та Сумщини. Протягом 15 червня противник відкривав вогонь по позиціях військових з мінометів, вів повітряну розвідку з БПЛА.

У боях з Росією ЗСУ знищили вже 32 750 окупантів і тисячі одиниць техніки.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

Вас також можуть зацікавити новини: