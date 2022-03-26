Також для збройних сил РФ може стати проблемною весняна призовна кампанія.

У Генеральному штабі Збройних сил України прогнозують загострення проблеми комплектування окупаційної армії якісним персоналом.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє в оперативній інформації станом на 06:00 26 березня.

"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил Російської Федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною", - сказано у повідомленні.

До того ж проглядається тенденція до різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до військовослужбовців строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом, вважають у Генштабі ЗСУ.

Війна Росії проти України: дані

Розпочалася тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.

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