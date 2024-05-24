Генштаб: Впродовж дня ворог значно активізувався на Краматорському напрямку

На Куп’янському напрямку наступальні спроби росіян найінтенсивніші.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що упродовж дня російські окупанти значно активізувалися на Краматорському напрямку.

Як зазначається у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook, загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз - 73. "Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Краматорському напрямку", - наголосили у Генштабі.

Підкреслюється, що кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку зросла відразу до 12. "Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На Харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські загарбники проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську. Загальне ж число боїв на напрямку наразі становить 11.

"На Куп’янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але і втрачає агресор багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв. Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату "Гіацинт". Триває шість бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу, а на Сіверському російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.

"На Покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже 12. Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми, зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було задіяно вже сім КАБів, ще два такі авіаудари завдано по Воздвиженці", - повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. По два КАБи російські терористи запускали на райони населених пунктів Водяне та Костянтинівка.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень п’ять. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. "Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 24 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував про ситуацію у Харківській області. Він, зокрема зауважив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів.

Зараз же ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно.

Крім того, зокрема в районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

Сирський також зауважив, що на Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.

Крім того, інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Російські окупанти намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто.

Сирський тоді зазначив, що найінтенсивніші та найжорсткіші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

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