Українські воїни знову завдали загарбникам значних втрат.

Військові Збройних Сил продовжують нищити особовий склад та техніку росіян. Своїми результатами похвалилися бійці 10 окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується на Івано-Франківщині.

Результати роботи артилеристів оприлюднили на Facebook-сторінці бригади.

Хочемо показати вам спільну роботу 108-го та 109-го окремих гірсько-штурмових батальйонів, які зупинили ворога під час спроби прорвати нашу оборону – мовиться у підписі до відео.

На яскравих кадрах видно, як українські "Едельвейси" зупиняють наступ загарбників та знищують ворожу техніку.

Що відомо про втрати ворога в Україні

Втрати Росії в Україні станом на суботу, 23 липня, серйозно просунулися до нової "червоної лінії" - вже знищено приблизно 39 240 ворогів.

Зокрема, за останню добу були ліквідовано ще 240 орків. Також ЗСУ "відмінусували" чотири ворожих танки, дев'ять бойових броньованих машин, одна артилерійська система, дві реактивних системи залпового вогню, один безпілотник оперативно-тактичного рівня та 17 одиниць автомобільної техніки.

Водночас, втрати ЗСУ на фронті цього місяця значно зменшилися. Про це розповів президент Володимир Зеленьский. За його словами, зараз Україна щодня втрачає 30 осіб загиблими і близько 250 пораненими.

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