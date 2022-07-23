На українській землі ліквідовано ще чотири танки супротивника.

Втрати Росії в Україні станом на суботу, 23 липня, серйозно просунулися до нової "червоної лінії" - вже знищено приблизно 39 240 ворогів.

За добу в нашій країні були ліквідовані ще 240 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

На українській території також були ліквідовані чотири ворожих танки, дев'ять бойових броньованих машин, одна артилерійська система, дві реактивних системи залпового вогню, один безпілотник оперативно-тактичного рівня та 17 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, РФ без оголошення війни вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого. Супротивники відривали вогонь і по військових, і по цивільних об'єктах. Вороги стверджували, що хотіли "захистити" жителів Донбасу, але через них лише в Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч противнику. Станом на 22 липня на нашій землі було знищено близько 39 тисяч окупантів.

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