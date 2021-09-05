Залужний також закликав українців довіряти Збройним силам держави.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний висловив бажання проїхатися танком Красною Площею в Москві.

Про це він розповів у відповідь на запитання глядачки в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

- Хотів би він проїхатись танком по Червоній площі? Хотіли б проїхатись? - Процитувала Соколова запитання глядачки.

- Ну, мабуть, да. По-чесному? Да, - відповів Залужний.

- З прапором, з музикою? - Поцікавилася ведуча.

- Да! Да! І по Арбату теж, - додав головнокомандувач.

- І по Арбату хотіли б проїхатись? - Уточнила Соколова.

- Да, звичайно, - підтвердив Залужний.

- А проїдетесь? - Запитала ведуча.

- Ну, акуратно. Тому що це пам'ятник, - підсумував, посміхаючись, головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також закликав українців довіряти Збройним силам держави.

"Я хочу попросити суспільство, попросити наших людей, щоб вони вірили збройним силам України, вірили Залужному, вірили Павлюку, вірили Шапталі й Збройним силам України. Ми є люди, які все серце і всю душу віддаємо, і вважаємо, що підлеглі наші точно такі ж. Вірте нам, спіть спокійно. Ми принаймні зробимо все, що необхідно для вашого сну і для вашого щастя", - сказав головнокомандувач ЗСУ України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова