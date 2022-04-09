Як підкреслив Синєгубов, під час спроби захопити Харків ворог зазнав великих втрат особового складу, техніки та авіації. Але не варто відкидати варіанту повторної атаки міста російськими окупантами.

Українським героям вдалося відбити наземний наступ ворога на Харків. Втім, розслаблятися рано – від своїх планів російських окупанти не відмовилися.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю НВ, українські захисники 44-й день боронять Харків від росіян та жодної секунди не мали сумніву у своїй перемозі. Однак святкувати перемогу ще рано – ворог не відмовився від своїх планів.

Як підкреслив Синєгубов, під час спроби захопити місто ворог зазнав великих втрат особового складу, техніки та авіації. Але не варто відкидати варіанту повторної атаки міста російськими окупантами.

"Битву за Харків росіяни вже програли. Звичайно, зараз акценти більше стосуються Донецької та Луганської областей, однак ми розуміємо, що акценти на Харківській області будуть зосереджуватися", – сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку. Вночі вони забрали моркву, буряк і капусту.

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