Вночі вони забрали моркву, буряк і капусту.

У Харківській області російські окупанти вкрали овочі, які призначалися для тварин з екопарку "Фельдман".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

"Фельдман Екопарк" знаходиться в 300 метрах від вояк рф. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин морквину, буряк і капусту. У мене немає емоцій", - написав Лисенко.

8 квітня в Дніпро привезли тигра, який жив у Харківському "Фельдман Екопарку". Тварина знаходиться в стресовому стані, оскільки екопарк обстрілювали окупанти.

Раніше з харківського екопарку евакуювали сімейство тапірів і кенгуру різних видів.

Нагадаємо, раніше мешканка Сумської області розповіла, що окупанти крадуть навіть шкарпетки і спідню білизну.

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