Розвідка повідомляє, що знову будуть спроби наступу армії РФ на Київ та Харків. Водночас військовий експерт наголошує, що це можливе лише за однієї умови – якщо окупанти отримають якісь успіхи на Донбасі.
Як заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу, після відступу окупантам майже нереально знову піти на Київ.
"Йти з Харкова – це найдовший маршрут до столиці. Найближчий був через Чорнобильську зону, але пройти там другий раз – це майже нереально", – каже Жданов.
Експерт додав, що тим більше, що російські війська зараз перекидаються на Донбас.
"Єдиний варіант, коли окупанти можуть розпочати наступ на Київ чи Харків – це якщо вони на Сході України будуть мати якісь успіхи. Тоді вони можуть розвивати наступ в сторону Харкова чи Києва", – заявив Олег Жданов.
Проте військовий експерт наголошує, що ключове питання тут в тому – якщо вони будуть мати успіх.
"Поки що ми тримаємо оборону, і в нас є всі шанси поступово перемолоти російську навалу до стану, коли вони втратять наступальний потенціал", – вважає Жданов.
Зазначимо, ЗСУ готуються на випадок, якщо росіяни знову спробують піти на Київ. Оборонні рубежі встановлюють якомога далі від столиці для того, щоб ворог не зміг раптово зайти в місто, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.