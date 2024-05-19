Внаслідок удару п’ять осіб загинули та щонайменше шістнадцять людей отримали поранення.

Росія сьогодні вдень завдала ракетного удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області.

Як повідомляє поліція Харківщини в телеграм-каналі, внаслідок удару п’ять осіб загинули та щонайменше шістнадцять людей отримали поранення.

"19 травня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики. Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Також серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Загинув також місцевий житель, який за 100 метрів від бази відпочинку ловив рибу.

Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Також згодом у поліції повідомили, що одна з загиблих - жінка на 7 місяці вагітності.

Також зазначається, що попередньо встановлено, що удари були здійснені ракетами "Іскандер-М".

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Росія тероризує Харківщину

Сьогодні вдень в Україні оголошували тривогу через загрозу балістики, у Харківському районі пролунали вибухи. Спочатку повідомлялося про вісім поранених і чотирьох загиблих, потім кількість жертв зросла.

17 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. Олег Синєгубов написав, що, за попередніми відомостями, супротивники завдали ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району обласного центру. Повідомлялося, що загинули три особи, та є багато постраждалих. 18 травня в лікарні помер ще один постраждалий від удару по Харківщині.

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