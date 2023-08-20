Російські загарбники за минулу добу, 19 серпня, запустили по Херсонській області понад 420 снарядів, є жертва.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. "За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА", - повідомив чиновник.
Також по місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні.
"Через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення", - зазначив Прокудін.
Важливі новини Херсонської області - сьогодні це варто знати
Супротивники вже багато разів били з різного озброєння по Херсонській області, зокрема і по Херсону. Унаслідок ворожих обстрілів є багато руйнувань, жертв і постраждалих.
Як повідомляв УНІАН, за 18 серпня через удари російських окупантів по Херсонській області троє людей загинули та ще понад десятьох було поранено.