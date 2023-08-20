Вороги, зокрема, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Російські загарбники за минулу добу, 19 серпня, запустили по Херсонській області понад 420 снарядів, є жертва.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. "За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА", - повідомив чиновник.

Також по місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні.

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"Через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення", - зазначив Прокудін.

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Супротивники вже багато разів били з різного озброєння по Херсонській області, зокрема і по Херсону. Унаслідок ворожих обстрілів є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, за 18 серпня через удари російських окупантів по Херсонській області троє людей загинули та ще понад десятьох було поранено.

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