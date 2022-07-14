З 24 лютого окупанти застосували в Україні щонайменше шість видів касетних боєприпасів.

Місія експертів ОБСЄ підтвердила використання російськими військами запальних та касетних боєприпасів, фосфорних бомб та термобаричної зброї в Україні.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України щодо оприлюдненого Звіту другої Місії експертів ОБСЄ, який фіксує значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України.

"Місія підтвердила використання російськими військами запальних та касетних боєприпасів, фосфорних бомб та термобаричної зброї. Експерти встановили, що російські збройні сили застосували щонайменше шість видів касетних боєприпасів у атаках, які призвели до сотень жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів, включаючи будинки, лікарні та школи, після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року", - зазначають у МЗС.

Також Місія експертів привертає увагу до масових порушень окупаційними військами міжнародного права у сфері прав людини. Деякі з найбільш серйозних порушень включають:

цілеспрямоване вбивство мирних жителів, зокрема журналістів, правозахисників та місцевих мерів;

злочинну практику створення та використання збройними силами РФ так званих фільтраційних центрів;

масштабні депортації цивільних українців до Росії;

різні форми жорстокого поводження, включаючи катування, завдані затриманим цивільним особам і військовополоненим;

незаконні затримання, викрадення та насильницькі зникнення;

засудження до смертної кари.

"Документ говорить про те, що події в Бучі та Ірпені, які відвідала Місія, є кричущими прикладами серйозних порушень російськими збройними силами міжнародного гуманітарного права згідно з Женевськими конвенціями та їх Додатковими протоколами, та є воєнними злочинами", - інформують в МЗС.

Повідомляється, що Місія також вбачає ознаки організованої діяльності у таких діях як вивезення російськими окупаційними силами українського зерна з країни, та вважає, що ці дії є порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, і мають бути належним чином розслідуваними, винні притягнуті до відповідальності, а тим, хто постраждав, відшкодовані збитки.

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку війни російські війська активно використовують майже всі види забороненої зброї. Найчастіше окупанти вдаються до касетних боєприпасів, які заборонені в усьому світі через те, що їхніми жертвами стає велика кількість мирного населення.

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