Важко визначити скільки "шахедів" летить – група чи поодинокий.

Російські окупанти не вперше запускають по три "Шахеди", а інколи навіть один буває, щоб тримати людей в Україні в тривозі. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що сьогодні Росією по Україні було запущено три ударних БпЛА типу Shahed. За його словами, при такій малій кількості іноді виникає питання наскільки раціонально робити звітні повідомлення.

Відповідаючи на запитання з якою метою проводяться запуски Росією такою малою кількістю БпЛА, Ігнат зазначив, що запускають, щоб не було спокійно. "Розуміють, що Україна буде вночі в тривозі – буде реагування, неспокій населення, а сили ППО також будуть в бойовому режимі відпрацьовувати", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Відео дня

При цьому пояснив чому так багато повідомлень розповсюджується, коли йдеться про малу кількість БпЛА.

"Летить "Шахед" з одної в області в іншу. Фактично на межі областей українських вони летять, намагаючись обходити вогневі позиції наших мобільних вогневих груп, якщо у ворога є така інформація, чи позицій зенітних ракетних комплексів, І навіть якщо летить одна точка, один маркер на радарі видно, то це може бути не один шахед, а група", - зазначив Ігнат

За його словами, коли шахеди летять кучно, то в такому випадку важко визначитися скільки їх по кількості. "Тому ми завжди повідомляємо, що летить група, але може бути це й поодинокий "Шахед", - пояснив Ігнат. При цьому наголосив, що загроза реальна. За його словами, цього разу "Шахеди" були направлені ворогом до Хмельницької області. Він зазначив, що вони знищені ППО.

Атака "Шахедами" сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 листопада російські окупанти атакували трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку. Усі три – знищено силами та засобами Повітряних Сил.

Крім того, у Генштабі додали, що вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Вас також можуть зацікавити новини: