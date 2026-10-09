Звичайні 'Шахеди' не пішли у минуле: Ігнат розповів про нову тактику ударів РФ по Україні

За словами військового, якщо кожен день противник влучатиме по цілях навіть лише кілька разів, це матиме неприємні наслідки.

Російські військові під час масованих атак по цивільній інфраструктурі України змінюють тактику, зокрема, розширюють географію завдання ударів безпілотниками, щоб розосередити ППО Сил оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, дані за останні декілька днів свідчать про те, що під час атак по Україні противник використовував одночасно з реактивними БПЛА багато "класичних" поршневих "Шахедів", частка яких склала дві третини.

"Це говорить про е, що противник робить певні зміни не лише у тактиці застосування, але і у засобах… Останні кілька днів бачимо велику кількість реактивних "Шахедів", але це не означає, що звичайні "Шахеди" пішли у минуле…", - сказав Ігнат.

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За його словами, наприклад, вчора було лише 5 влучать реактивних дронів противника, але вони завдали великої шкоди – збити 100% безпілотників неможливо.

Як зазначив Ігнат, треба також враховувати географію застосування російських БПЛА. Так, сьогодні вночі вони фіксувалися й на заході, й на півночі України.

"Всюди невеликими групами, по кілька реактивних БПЛА… - противник розширює географію завдання ударів, що змушує керівництво Повітряних сил реагувати на такі виклики, розосереджувати свої засоби. Ось така тактика теж присутня у ворога – коли б’ють вже не по столиці, як звикли останнім часом, а страждають різні регіони", - сказав військовий.

Для перехоплення, пояснив військовий, потрібно застосовувати наземні засоби ППО, але у пріоритеті – авіація, яка повинна дуже швидко реагувати. Йдеться, зокрема, за винищувачі, що повинні оперативно вилетіти та ліквідувати цілі. Однак це несе дуже велике навантаження на системи ППО, на авіацію.

"Результат є. Але разом з тим є руйнування. Якщо кожен день противник буде по 5-10 разів влучати, звісно, це матиме неприємні наслідки. Втім чекаємо на кращі рішення у виробництві, створенні нових інноваційних засобів для того, щоб збільшувати відсоток збиття", - акцентував військовий.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, через атаки росіян на правому березі Києва та в частині Київської області запроваджено екстрені відключення елекроенргії. На лівому березі столиці та в інших районах Київської області графіки продовжують застосовуватись. овідомляють, що рух поїздів метро "зеленою" гілкою на правий берег призупинено через аварійні відключення електроенергії.

Сьогодні вранці через відсутність напруги в енергосистемі був тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Крім того, в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, що зумовлено російськими обстрілами.

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