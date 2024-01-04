Група компаній ZALA представила нову версію безпілотника "Ланцет", нібито повністю захищену від перешкод.

У Росії показали нову версію безпілотника "Ланцет", відомий як "Виріб-55", який, згідно із заявами, буде повністю захищений від впливу засобів РЕБ. Forbes розповідає, що відомо про даний безпілотник і аналізує його можливі характеристики.

Зазначається, що група компаній ZALA анонсувала Виріб-55 в повідомленні компанії в Telegram з одним зображенням, але без технічних характеристик.

"Новий безпілотник, очевидно, є квадрокоптером, але незвично, що він має аеродинаміку X-Wing, подібну до попереднього Lancet. Подібна компоновка була помічена в деяких попередніх невеликих дронах і навіть в деяких імпровізованих FPV, розгорнутих в Україні. Підйомна сила, що забезпечується крилами, повинна забезпечити більшу дальність польоту в порівнянні з іншими малими FPV", - пише Forbes, відзначаючи. що на відміну від інших малих безпілотників, Виріб-55 має дистанційний запуск для забезпечення безпеки оператора.

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Крім того, однією з головних переваг безпілотника є стійкість до перешкод.

"Нові технічні рішення інженерно-конструкторської групи ZALA вигідно відрізняють "Виріб-55" від інших безпілотних боєприпасів, роблячи його абсолютно невразливим для систем радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в російському релізі.

Експерти Forbes відзначають, що заява Zala про абсолютну невразливість переводить Виріб-55 в новий клас. При цьому щоб бути невразливим для радіоелектронної боротьби в будь-якому значимому сенсі, безпілотник повинен мінімально або взагалі не залежати від зовнішніх команд для здійснення атак.

"Можливо, ZALA спирається на одну з найбільш примітних особливостей Lancet - бортовий штучний інтелект, здатний класифікувати і відстежувати цілі, що працює на базі процесора американського виробництва", - пише Forbes.

У той же час в заяві ZALA говориться, що безпілотник "забезпечує відео у форматі Full HD в режимі реального часу до моменту знищення", що дозволяє припустити, що він буде підтримувати відеозв'язок аж до удару.

Також в анонсі Виробу-55 не згадується ройовий рух - технологія, яка дозволяє великій кількості дронів проводити скоординовані атаки без участі людини. Як відзначають експерти, при такому типі роїння невразливість до перешкод буде відсутня, оскільки будь-який зв'язок між дронами зробить рій сприйнятливим до перешкод.

Безпілотники Lancet коштують близько 30 тисяч доларів, при цьому Виріб-55, ймовірно, буде значно дорожче конкурентів. Однак експерти відзначають, що російське Міністерство оборони цілком здатне закуповувати такі безпілотники.

У Forbes відзначають, що група ZALA схильна до перебільшень - поки немає ніяких ознак масового виробництва навіть безпілотника "Ланцет-53", розрекламованого в минулому році.

"Виріб-55 може виявитися не більше ніж маркетинговою вправою. Або ж це реальний крок до створення величезної кількості захищених від перешкод FPV-камікадзе військового класу, які будуть не тільки на полі бою в Україні, але і в руках російських союзників і довірених осіб", - пише Forbes.

Безпілотники "Ланцет" - що відомо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов розповів. що Росія почала застосовувати нові безпілотники-"Виріб-53", який нібито є новою версією "Ланцета" і може самонаводитися на ціль.

За даними експертів, тепер ці дрони спрацьовують на відстані від цілі, що дозволяє їм уникнути антидронових сіток.

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