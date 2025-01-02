Окупанти не досягнуть на фронті великих успіхів до інавгурації Трампа, - військовий

При цьому, воїн зауважив, що ворог продовжує тиснути на фронті, застосовуючи максимум своїх ресурсів.

До інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, що відбудеться 20 січня, у ворога не буде значних успіхів на фронті. Про це в етері каналу "КИЇВ24" сказав аеророзвідник 68 єгерської бригади з позивним "Гусь".

За його словами, за декілька тижнів, що залишились до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, росіянам не вдасться посилити свою позицію.

При цьому, військовий каже, що ворог продовжує тиснути на фронті, застосовуючи максимум своїх ресурсів.

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"Я думаю, що їм не вдастся за цих три тижні якось суттєво переформуватися, почати якісь нові операції, значно просунутись. Вони ітак застосовують максимально те, що у них є, і тиснуть на нашому напрямку... Я, звичайно, не можу робити ніяких конкретних оцінок, але до інавгурації Трампа, з моєї суб'єктивної точки зору, якихось великих успіхів, на які вони розраховують, за цей час вони не досягнуть", - сказав "Гусь".

Війна в Україні - новини з фронту

В Нововасилівці, що на південь від Покровська Донецької області, склалася важка ситуація. Російські окупаційні війська протягом 30-31 грудня 2024 року та 1 січня 2025-го проводили активні штурмові дії на село з півдня та сходу. Ворог переважає в живій силі, що може стати вирішальним фактором, кажуть у DeepState.

Тим часом заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що росіяни пробиваються до річки Оскіл і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі населеного пункту Дворічна окупанти постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі. За його словами, дії армії РФ створюють загрозу для Купʼянська та Борової.

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