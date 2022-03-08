Пліч-о-пліч з українськими військовими захищають рубежі в Київській області британці.

Воювати проти російського агресора в Україну їдуть сотні добровольців з усього світу. Вони прибувають не з порожніми руками, а з новітніми протитанковими комплексами, здатними миттєво знищувати російські колони танків.

Як йдеться в сюжеті ТСН, пліч-о-пліч з українськими військовими захищають рубежі в Київській області британці. Їхня країна надала нашим військовим 2 тис. переносних ракет, які ефективно знищують російські броненосці.

"Я тут, щоб боротися за демократію, тому що одна хвора людина не може вирішувати за цілу країну, чи може бути у неї демократія", – розповів доброволець.

Захищати українську демократію проти путінської тиранії виявили бажання сотні добровольців з багатьох країн. Інтернаціональний легіон поповнює ряди тероборони країни. Тиждень тому їм спростили правила в'їзду на кордоні. Після підписання контракту легіонери офіційно мають право воювати проти російського агресора.

Серед добровольців вже відзначилися сусіди з Польщі. Вони розбили російську колону на підступах до одного з населених пунктів.

Поповнити ряди добровольців виявили бажання і білоруси, які не підтримують режим диктатора Лукашенка.