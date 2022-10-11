Українська сторона розбирається, як Іран отримав певні компоненти для безпілотників, зазначив секретар РНБО.

Іран не зміг би самостійно виготовити дрони-камікадзе Shahed-136 ("Шахід-136"), які Росія використовує у війні проти України.

Після збиття іранських безпілотників українська сторона знайшла компоненти, які мають стосунок до інших держав, розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в коментарі програмі "Свобода Live".

"Іранці самостійно ці речі (безпілотники-камікадзе - Ред.) збирати не могли. Там є певні компоненти певних країн", - заявив чиновник.

Відео дня

Секретар РНБО додав, що українська сторона зараз розбирається, як ті компоненти отримав Іран, і "чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати ті речі, які 100 відсотків відносяться до військово-промислового комплексу".

Росія використовує проти України іранські дрони - що треба знати

У середині серпня повідомлялося, що Іран продав РФ тисячу своїх безпілотників. Вже 13 вересня стало відомо, що у Харківській області українські воїни збили безпілотник Shahed.

23 числа наші зенітники збили ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6. 5 жовтня стало відомо, що цей дрон вже почали використовувати захисники України.

Іранська сторона стверджує, що Росії безпілотники не продавала.

10 та 11 жовтня РФ масовано атакувала Україну, зокрема, іранськими безпілотниками-камікадзе. 10 числа супротивник спрямував дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, а 11-го - у Вінницькій області атакував безпілотниками теплоелектростанцію.

Довідка УНІАН. Проти Ірану були запроваджені санкції через те, що його влада застосовувала ядерні технології у військових цілях. Зокрема, державі заборонили продавати значну частину військової продукції.

Влада США запровадила санкції проти іранської сторони у 1979 році після ісламської революції. У 1995 році обмежувальні заходи були розширені. У 2006-му Рада безпеки ООН своєю резолюцією зажадала від іранської влади припинити програму збагачення урану.

Вас також можуть зацікавити новини: