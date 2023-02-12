Замість дронів-камікадзе у Росії з'явилися дрони, здатні повертатися на базу після удару.

Іран використовував човни і державну авіакомпанію, щоб таємно ввозити в Росію ударні безпілотники підвищеної дальності дії. Про це пише британське видання The Guardian.

Згідно з даними джерел, Росія закупила як мінімум 18 ударних безпілотників нового типу – 6 Mohajer-6, а також 12 Shahed 191 і 129.

На відміну від більш відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які вже застосовуються росіянами у війні проти України, нові моделі є саме ударними БПЛА, а не баражуючими боєприпасами. Тобто вони здатні запускати ракети "повітря-земля" і скидати бомби, після чого повертаються назад на базу.

Відео дня

За словами джерел, більша частина цих безпілотників була таємно завантажена на іранський корабель, який потім вийшов в Каспійське море і вже там БПЛА були перевантажені на російський військовий катер. Решта безпілотників були переправлені літаками іранської державної авіакомпанії.

Стверджується, що безпілотники були зроблені саме на тому заводі в Ісфахані, який зазнав атаки 28 січня. Однак їх поставка в Росію відбулася ще в листопаді.

Іранські безпілотники на озброєнні Росії

Влітку 2022 року Іран продав до Росії партію своїх дронів-камікадзе. У вересні агресор почав застосовувати їх на фронті, але потім швидко змінив тактику і став використовувати дрони для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Останнім часом російські окупанти стали комбінувати пуски ракет і дронів по Україні, щоб вирахувати позиції української ППО і по можливості виснажити її.

Також нещодавно агресор почав використовувати безпілотники вдосконаленої конструкції. Нова боєголовка в них тепер має радіальний кумулятивний ефект.

Вас також можуть зацікавити новини: