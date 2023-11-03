Юсов зазначив, що масового використання цих дронів на фронті ще не було, але вони все одно є "додатковим фактором ризику".

Нещодавно у Росії з'явилися нові безпілотники - "Виріб-53", який нібито є новою версією "Ланцета" і може самонаводитися на ціль, і "Виріб-54" - так званий "Італмас" або "газонокосарки". Представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів, що про них відомо українській розвідці та яку небезпеку вони становлять.

Зокрема, він зазначив, що масового використання цих безпілотників на фронті поки що не було, тож інформація про їх характеристики поки що уточнюється.

"Що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі - це дискусійне питання. Треба додатково встановлювати цю інформацію", - зазначив Юсов.

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За його словами, є частина інформації з російських ЗМІ, але на неї не можна спиратися.

"Тим не менш, ми констатуємо, що видозмінені, удосконалені "Ланцети" агресором застосовуються. І це завжди додатковий фактор ризику", - наголосив представник ГУР.

Росія почала виробляти нові дрони для війни в Україні

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія для дронових атак по Україні використовує не лише іранські безпілотники Shahed-136/131, а й дешевші аналоги власного виробництва.

За словами експертів, дрони "невизначеного типу", які росіяни виготовляють з фанери та двигунів з AliExpress, можуть становити реальну проблему для української системи ППО.

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