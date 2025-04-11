Ні Умеров, ні Гаврилюк інформацію про звільнення не прокоментували.

Перший заступник міністра оборони України Рустема Умєрова генерал Іван Гаврилюк йде у відставку. Про це повідомляє "Суспільне".

За даними видання, він вирішив залишити свою посаду за власним бажанням. Причина такого рішення не розкривається.

Інших подробиць щодо рішення заступника Умєрова поки що немає. Ні Гаврилюк, ні міністр оборони України цю інформацію поки що не прокоментували.

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Гаврилюк обіймає посаду першого заступника глави міноборони з 17 травня 2024 року. Він закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію і Національний університет оборони України.

У Міноборони розповідали, що Гаврилюк здобув значний практичний досвід під час проходження військової служби на керівних посадах в органах військового управління ЗСУ. В оборонному відомстві України він координував напрямок закупівель.

Кадрові перестановки

Як писав УНІАН, у березні 2025 року президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Він постановив ввести до персонального складу Ставки начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

З її складу він вивів попереднього начальника Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

Водночас у лютому Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони. Ними виявилися генерал-лейтенант Євген Мойсюк і капітан Валерій Чуркін. Рустем Умєров тоді стверджував, що таке рішення є частиною комплексного підходу до посилення Збройних сил України, модернізації управління та технологічного розвитку армії.

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