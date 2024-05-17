Іван Гаврилюк став першим заступником очільника оборонного відомства.

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які стосуються кадрових змін у Міністерстві оборони України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кадровий блок. Кабінетом міністрів України призначено: Гаврилюка Івана Юрійовича першим заступником міністра оборони України; Балануцу Олександра Олександровича заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції", - написав він.

Водночас Гаврилюка було звільнено з посади заступника міністра оборони України. Крім того, уряд звільнив з посади заступника голови Національного агентства кваліфікацій Людмилу Акімову.

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Як зазначається на сайті МОУ, уряд призначив генерал-лейтенанта Гаврилюка на посаду першого заступника міністра оборони за поданням міністра оборони України Рустема Умєрова.

Гаврилюк, зокрема з 2014 по 2015 рік був заступником начальника організаційно-планового управління Тилу Збройних сил України, з 2015 по 2018 рік - начальником Тилу ЗСУ, а з 2018 по 2020 рік - начальником Головного управління логістики - заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

24 лютого 2022 року Гаврилюк був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

З вересня 2022 по жовтень 2023 року він був заступником головного інспектора Міністерства оборони України, а 5 жовтня 2023 року був призначений Кабінетом міністрів України на посаду заступника міністра оборони.

Іван Гаврилюк - останні новини

Як повідомляв УНІАН, обов'язки міністра оборони замість Умєрова виконує його заступник. Так, нещодавно накази Міністерства оборони України замість міністра Рустема Умєрова почав підписувати його заступник Іван Гаврилюк. Причому в статусі "тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони".

Про те, що обов'язки міністра оборони виконує його заступник, свідчив наказ Міноборони "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України", опублікований на сайті Верховної Ради. Саме під ним з'явився підпис "тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка". Відповідний наказ було датовано 27 квітня.

3 травня в Міністерстві на запит УНІАН повідомили, що Гаврилюк поставив підпис під наказом як "тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України" у зв'язку з тим, що сам міністр на той час перебував у відрядженні.

"Згідно п.6 Наказу Міністерства оборони України №663 від 03.11.2023 "Питання Міністерства оборони України", у разі відсутності міністра оборони України його повноваження здійснює перший заступник міністра оборони України або інша посадова особа з керівництва Міністерства оборони України за рішенням міністра оборони України", - йшлося у відповіді.

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