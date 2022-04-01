Кадирівці бояться точно так само, як і інші москалі, адже вони звичайні люди. А підрозділи ЗСУ в Київській області працюють дуже професійно.
Такими висновками поділився Герой України, боєць з позивним "Адам" Євген Межевкін у розмові з київським портретистом Романом Ніколаєвим. Розшифровку бесіди опублікував Генштаб ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Український солдат дуже спокійно висловився про кадирівців. За його словами, вони "ссуть*я так само, як інші москалі". Межевкін сприймає посіпак Кадирова, як звичайних людей — з руками, ногами і головами, які "відриваються і протикаються".
"Адам" також розповів про професіоналізм українських військових. Він заявив, що в Київській області підрозділи України працюють "дуже класно". Похвали удостоїлися бійці "Айдару", Національної поліції і ЗСУ.
"Звісно, якщо порівнювати Збройні сили, які були тоді, і зараз — немає що порівнювати. Тоді армію розвалювали. Вона не була здатна виконати завдання. Могли працювати окремі підрозділи, окремі батальйони. Навіть з тією плинністю, яка відбулася у 2016-2017 роках, тепер Збройні сили мають величезний бойовий досвід. Знають, що робити, як робити", — повідомив Межевкін.
За словами солдата, зараз в поліції, ТрО і спецпідрозділах є багато ветеранів бойових дій. Вони спокійно відреагували на повномасштабне вторгнення і почали в прискореному темпі підтягувати молодих бійців. Однак захисникам України не вистачає артилерії і автомобілів, що підкреслив Межевкін.
Окремо "Адам" висловився про окупантів. Противники перебувають в шоці від готовності ЗСУ і опору серед мирного населення.
"Вони зрозуміли, що їх найпотужніша армія — не на третьому місці спочатку, а на третьому місці з кінця. У них низький рівень освіти, злидні і рабський спосіб мислення", — підсумував Межевкін.
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