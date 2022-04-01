Євген Межевкін з позивним "Адам" повідав про участь у бойових діях і висловився про "кадирівців".

Кадирівці бояться точно так само, як і інші москалі, адже вони звичайні люди. А підрозділи ЗСУ в Київській області працюють дуже професійно.

Такими висновками поділився Герой України, боєць з позивним "Адам" Євген Межевкін у розмові з київським портретистом Романом Ніколаєвим. Розшифровку бесіди опублікував Генштаб ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Український солдат дуже спокійно висловився про кадирівців. За його словами, вони "ссуть*я так само, як інші москалі". Межевкін сприймає посіпак Кадирова, як звичайних людей — з руками, ногами і головами, які "відриваються і протикаються".

"Адам" також розповів про професіоналізм українських військових. Він заявив, що в Київській області підрозділи України працюють "дуже класно". Похвали удостоїлися бійці "Айдару", Національної поліції і ЗСУ.

"Звісно, якщо порівнювати Збройні сили, які були тоді, і зараз — немає що порівнювати. Тоді армію розвалювали. Вона не була здатна виконати завдання. Могли працювати окремі підрозділи, окремі батальйони. Навіть з тією плинністю, яка відбулася у 2016-2017 роках, тепер Збройні сили мають величезний бойовий досвід. Знають, що робити, як робити", — повідомив Межевкін.

За словами солдата, зараз в поліції, ТрО і спецпідрозділах є багато ветеранів бойових дій. Вони спокійно відреагували на повномасштабне вторгнення і почали в прискореному темпі підтягувати молодих бійців. Однак захисникам України не вистачає артилерії і автомобілів, що підкреслив Межевкін.

Окремо "Адам" висловився про окупантів. Противники перебувають в шоці від готовності ЗСУ і опору серед мирного населення.

"Вони зрозуміли, що їх найпотужніша армія — не на третьому місці спочатку, а на третьому місці з кінця. У них низький рівень освіти, злидні і рабський спосіб мислення", — підсумував Межевкін.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: