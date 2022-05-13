Лікарня була обладнана сучасним дороговартісним обладнанням та мала великі запаси іноземних ліків.

На Луганщині кадирівці в окупованому Рубіжному привласнили собі найкраще інфекційне відділення області.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Неосвічені вбивці, нібито випадково, знайшли "покинутий" корпус лікарні в Рубіжному та - о диво - вона виявилася нашпигована сучасним дороговартісним обладнанням та мала великі запаси іноземних ліків. Все це злі українці ховали від своїх громадян", - іронізує Гайдай.

За його словами, окупанти полагодили електрику у відділенні за допомогою генератора медзакладу.

"Окрім державної підтримки, наше інфекційне відділення протягом останніх років допомагали вдосконалювати багато міжнародних організацій. Ми працювали за багатьма напрямками від оснащеності до комфорту пацієнтів та лікарів. Без перебільшення, одне з кращих інфекційних відділень країни. На пропагандистському відео, орки похизувалися, що відкриють там шпиталь. Насправді ж, вже демонтують обладнання аби вивезти в рф. Все відновимо!", - запевнив Гадай.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти за добу зруйнували майже 60 будинків і міст в Рубіжному.

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