У мережі писали, що "кадирівці" ночували в школі. Туди і прилетів артснаряд.

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив удар ЗСУ по базі його бійців у Херсонській області.

Про це він написав у Telegram.

Він стверджує, що в результаті атаки українських сил ліквідовано 23 "кадирівці", ще 58 поранено.

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З них четверо отримали важкі травми.

Удар по базі "кадирівців" - що відомо

У понеділок ввечері, 24 жовтня, українські захисники вдарили по базі бійців Кадирова в Херсонській області.

За попередніми даними, внаслідок удару понад 60 окупантів поранено, ще близько 40 ліквідовано.

У мережі писали, що "кадирівці" ночували в школі. Туди і прилетів артснаряд.

Ще один притон "кадирівців" українські сили знищили в Луганській області.

Сам Кадиров розгніваний військовими поразками Росії. Кілька днів тому глава Чечні закликав до більшої крові і до знищення українських міст.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже близько 70 тисяч окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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