По базі окупантів прилетів артснаряд.

У понеділок ввечері українські захисники вдарили по базі бійців Кадирова у Херсонській області.

Про це повідомляє Telegram "Збройні сили України", що займається, зокрема, підрахунком втрат ворога на полі бою.

За інформацією українського військовослужбовця Анатолія Штефана, в результаті удару понад 60 окупантів поранено, ще близько 40 ліквідовано.

Відео дня

"Сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по базі, в якій базувалися тіктокери. За попередньою інформацією, у "кадировців" близько 40 пішли на ДМБ і понад 60 поранено", – йдеться у повідомленні.

У мережі також пишуть, що "кадировці" розмістилися у школі. Туди прилетів артснаряд від ЗСУ.

Ситуація на Херсонському напрямку

Згідно з даними Генштабу, офіцерський склад ЗС РФ напередодні приходу ЗСУ переміщається на лівий берег Дніпра, місцевих жителів у примусовій формі "евакуюють" туди ж.

На 22 жовтня окупанти повністю пішли з двох сіл Бериславського району. Росія вже готується до вуличних боїв за Херсон.

Станом на 21 жовтня в регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: