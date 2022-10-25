Кадиров також звернувся до російських резервістів.

Глава Чечні Рамзан Кадиров визнав, що війна в Україні пішла не за планом Москви, і закликав знищувати українські міста у відповідь на нібито обстріли прикордонноъ зони.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram Кадирова.

"Війна йде вже на нашій території. Я цим дуже незадоволений. Ми вже оголосили воєнний стан, але вони стріляють. А ми, по-моєму, слабо відповідаємо: якщо прилетів снаряд по нашому будинку, треба стерти з лиця землі міста, щоб було видно дальній горизонт", - заявив Кадиров.

Він поскаржився, що Захід розв'язав проти Росії холодну війну ще 10 років тому, а зараз "намагаються всіляко знищити Росію або поставити на ноги (оригінальна цитата Кадирова - УНІАН), щоб ми стали рабами".

"Таких треба розстрілювати. Я даю слово Рамзана Кадирова: ми їх знищимо, скільки б їх не було", - відповів Кадиров, додавши, що "мусульмани і християни повинні подвоїти зусилля і знищити цей сатанізм".

Наприкінці Кадиров звернувся до російських резервістів.

"Цього мало. Нас майже 1,6 мільйона. Вік не має значення, ви повинні бути у військкоматах. Чому ти сидиш вдома, якщо тобі скаже син: ось там захищають чоловіки сімейні цінності, релігію, державу?" - поцікавився друг Путіна.

Повалення влади Путіна

Останніми місяцями на тлі неодноразових поразок ЗС РФ на полі бою почастішали розмови про зміну режиму Путіна в Росії.

Протистояння між офіційними особами Міноборони РФ і приватними військовими компаніями в особі Пригожина вийшли на новий рівень, коли Кадиров закликав відправити генерала Лапіна на фронт "змивати кров солдатів".

Слова Кадирова публічно підтримав Пригожин, який займається активним вербуванням на фронт зеків.

Як пише Reuters, поки Путіну в стінах Кремля нічого не загрожує, але якщо Росія не доб'ється успіхів в Україні до весни 2023 року, у російського президента з'являться проблеми.

На думку західних аналітиків, кремлівські пропагандисти і найближче оточення Путіна роблять все, щоб відбілити репутацію президента на тлі постійних поразок на полі бою перед громадянами.

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