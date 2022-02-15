Поставка зброї стала відповіддю на запит Києва.

Канада вирішила відправити летальне озброєння в Україну та надати Києву додатковий кредит на тлі загрози з боку Росії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє BBC Україна.

Він розповів, що поставка зброї стала відповіддю на запит Києва.

"З огляду на серйозність ситуації і після переговорів із нашими українськими партнерами я схвалив надання летально зброї і боєприпасів на суму 7,8 мільйона доларів (канадських - УНІАН)", — сказав Трюдо.

Виділення Україні летальної зброї підтвердила і канадський міністр оборони Аніта Ананд.

Канада має намір надати Україні новий кредит у розмірі 500 млн канадських доларів.

За словами прем'єра, метою цієї підтримки з боку Канади та інших партнерів є "стримування подальшої російської агресії".

Прем'єр-міністр не уточнив, яку зброю буде відправлено в Україну, але пізніше в оборонному відомстві надали відповідну інформацію. Канада безоплатно передасть ЗСУ автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше оснащення.

Варто зазначити, що Канада вперше погодилася відправити летальну зброю в Україну на тлі загрози російського вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Канада відправила Україні літак CAF C-177 Globemaster з нелетальним озброєнням для українських військових на тлі зростаючої загрози можливого вторгнення Росії.