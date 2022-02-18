Канада засудила дії проросійських бойовиків на Донбасі.

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі і поваги суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться в заяві канадського Міністерства закордонних справ.

"Нам відоме повідомлення про аномальну військову активність на Донбасі. Канада засуджує ці неспровоковані і небезпечні дії і закликає Росію до деескалації і поваги суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Загострення на Донбасі

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська. В результаті чого було пошкоджено будівлю дитсадка, де в той час перебували діти. Троє працівників дитсадка отримали контузії. Також пошкодження були завдані і комунальній інфраструктурі - половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом за день штаб ООС зафіксував 60 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, 43 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

З початку цієї доби з боку окупантів українські військові зафіксували шість порушень режиму припинення вогню, чотири з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.