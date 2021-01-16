В ефір включили мешканку Луганська, яка заявила, що "нічого не чекає від України".

Український телеканал "НАШ", в ефірі якого раніше фіксували антиукраїнські фейки про війну на Донбасі, знову було помічено у спотворенні інформації.

Так, у прямий ефір каналу знову включили нібито мешканку окупованого Луганська, яка заявила, що жителів міста "вбивала Україна". Відповідне відео з'явилося в Youtube.

Темою програми стали нові норми мовного законодавства, які передбачають перехід сфери обслуговування на українську мову. Ведучі в ході спілкування попросили мешканку ОРЛО відповісти на питання, чого вона чекає від України та української влади.

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"Я всі ці сім років війни, яка тривала, була тут на цій території і я вже від України нічого не чекаю. Розумієте? Нічого! ... Розповідають нам постійно, що нас би повернули в Україну... Навіщо? Щоб нас потім вбивали? Як нас вбивали в 2014-15-му році? Ви цього хочете?",- заявила вона у відповідь.

До цього ведучі заявили, що після деокупації в Луганську вся сфера обслуговування там перейде на українську мову, запитавши у жінки її думку про це. Та у відповідь заявила, що "все життя звикла говорити російською мовою". Вона також стверджує, що не вірить, що луганчанам "дозволять говорити російською мовою".

"Дякую вам за ваші емоції. Тут вам зараз не повірять, можливо, гості нашого ефіру", - заявив в кінці включення ведучий.

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Автор: УНІАН