Попередньо, сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє окупантам у доступі.

Унаслідок кібератаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України у російських загарбників масштабний збій програми керування дронами.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ, кіберфахівці розвідки здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів: сьогодні загарбники скаржиться на масовий збій програми керування дронами. "Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що програмне забезпечення, серед іншого, дозволяє ворожим операторам дронів: налаштовувати пульти управління та створювати нові; захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт; керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

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Зауважується також, що через веб-сервери цей російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий". "За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже - до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе", - наголосили у розвідці.

Водночас зазначається, що зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

Українські кібератаки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ГУР повідомило, що під час кібератаки на російський центр космічної гідрометеорології було знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру "Планєта".

Зазначалося, що фахівцям вдалося знищити 280 серверів, загальний обсяг знищеної інформації склав близько 2 петабайт (200 млн гігабайтів), а вартість - щонайменше 10 млн доларів.

Серед втраченого окупантами - метео- та супутникові дані, які постійно використовує "Роскосмос", Міноборони, МНС та інші відомства.

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