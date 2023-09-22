Нове "гарматне м'ясо" розселяється на околицях міста.

У Лисичанськ завезли багато російських військових, але їм обмежили пересування центральними кварталами міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його даними, новоприбулим окупантам заборонено ходити в центр, оскільки там вже живуть ті з загарбників, кому це дозволено.

"Нові гастролери розселяються по околицях та навколишніх селах", - зауважив він.

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Як зазначив Лисогор, у Малорязанцевому поселили в’язнів, яких готують до штурмів. "Із будинків, які ще не знайшли нових господарів, виносять все, що можна забрати собі або продати", - розповів він про ситуацію.

Ситуація в Луганській області

Ситуація на окупованій частині Луганської області критична. Люди стикаються з дефіцитом їжі, величезними проблемами з медициною, а швидка допомога взагалі не працює – травмовані люди надають допомогу одне одному, бо не можуть потрапити до лікарів.

Окупанти вигнали місцевих з будинків і самі в них розташувались, а чоловіків усіляко намагаються мобілізувати. Водночас на окуповану Луганщину росіяни завозять представників малих народів РФ, тому місцевих мешканців там майже не залишилося.

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